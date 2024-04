Tennis, Billie Jean King Cup: eliminati i gironi nelle Finals

La Billie Jean King Cup cambia il formato nelle Finals. Le dodici squadre non saranno divise per gironi, ma a Siviglia – città che ospiterà le Finals – andranno in scena gli incontri ad eliminazione diretta. Le otto squadre non teste di serie si sfideranno nel primo turno. Le vincitrici troveranno poi le teste di serie nei quarti di finale. Le Finals sono in programma tra il 12 e il 20 novembre, in un periodo molto intenso: dal 10 al 17 andranno in scena le Nitto ATP Finals a Torino e dal 19 si aprirà la Davis Cup a Malaga. Il sorteggio è previsto per la giornata del 30 aprile alle ore 11:00. L’Italia è qualificata per diritto, in quanto finalista nel 2023, insieme al Canada – campione in carica -, la Spagna – Paese ospitante – e la Repubblica Ceca, che può sfruttare la wild card.