Roma-Bayer Leverkusen 0-2, Svilar: “Non la serata che volevamo. In Germania per vincere”

“Non era la serata che volevamo, il risultato non è buono ma dobbiamo crederci e andare là per vincere. Abbiamo cerato qualche occasione, a noi non è entrata e a loro si e quindi hanno vinto. Loro hanno giocato bene, abbiamo cerato qualche occasione e non è entrata. Giochiamo tanto come loro, che hanno avuto un giorno più di noi e anche questo può essere un piccolo vantaggio. Dobbiamo andare là per vincere. Non penso che tutto sia stato negativo. De Rossi all’intervallo ha detto che dovevamo continuare e non solo attaccare, perché c’erano ancora 45 minuti in casa e 90 fuori”. A dirlo è stato il portiere della Roma, Mile Svilar, ai microfoni di Rai Sport, dopo la gara di Europa League persa per 2-0 contro il Bayer Leverkusen.