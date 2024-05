Marsiglia-Atalanta 1-1, Gasperini: “Risultato importante, Kolasinac grande perdita per noi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha analizzato il pareggio per 1-1 tra Atalanta e Marsiglia nella semifinale d’andata di Europa League: “Risultato importante contro una squadra che in casa ha perso soltanto col Psg. Abbiamo sofferto, specialmente in attacco, ma se avessimo giocato in difesa saremmo potuti uscire con quattro gol sul groppone. Nel complesso abbiamo impedito ai nostri avversari di creare molte occasioni da gol. Allo stesso tempo, però, non siamo riusciti a tenere tanti palloni e questo non ci ha permesso di fare un gioco migliore“.

Il tecnico degli orobici ha poi parlato dei singoli: “Kolasinac? Brutto infortunio e grande perdita per noi. Adattando De Roon abbiamo avuto meno opzioni nel finale, ma abbiamo limitato molto bene le loro sfuriate. Scamacca ha fatto una grande giocata sul gol, ma me ne aspettavo di più“. Infine, in vista del ritorno: “Si tratta di una grande opportunità per approdare in finale, ma servirà una grande gara contro una squadra con valori anche sul piano fisico. Dovremo essere più bravi in attacco e provare a vincere senza lasciare spazio ai contropiedi dei nostri avversari“.