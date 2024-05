Fiorentina, Italiano: “Il rammarico è aver subito il secondo gol. In Belgio dovremo avere la spina attaccata”

“Il rammarico di oggi è aver subito due gol, il primo su rigore ed il secondo nasce dal possibile 3 a 1 di Belotti. Abbiamo sbagliato sulla seconda rete ed abbiamo non permesso di finire questa partita con un risultato più largo. Bene aver vinto, siamo in vantaggio e mercoledì prossimo dobbiamo cercare di fare di più”. Lo ha detto a Sky il tecnico viola Vincenzo Italiano al termine della gara di andata delle semifinali di Conference League fra Fiorentina e Bruges. “Alla fine abbiamo cercato di mettere tutto il possibile di offensivo e siamo stati premiati -ha aggiunto Italiano-. Bene l’atteggiamento di Barak e Nzola quando sono subentrati, peccato non aver concretizzato anche nel primo tempo. L’atteggiamento che i ragazzi stanno avendo in questo periodo è strepitoso, volevamo conquistare un vantaggio per la gara di ritorno, l’abbiamo trovato e ce la giocheremo al ritorno”.

“Come era successo col Sassuolo domenica scorsa quando abbiamo abbassato la guardia sul due a zero, stasera Ranieri e Quarta non percepiscono il pericolo sul due a due -ha proseguito Italiano-. L’errore è stato questo, è impensabile non sapere quella palla gol potesse creare un pericolo. Se avessimo fatto il terzo gol la partita sarebbe finita diversamente. Al ritorno se ragioniamo come i dieci secondi che portano al secondo loro gol finisce male. Dobbiamo avere la spina attaccata dal primo al novanteseiemo perché lì sarà una bolgia. Se andiamo là con concretezza ed attenzione possiamo metterli in difficolta’, servirà disciplina con e senza palla”.