Regolamento Juventus-Siviglia: ecco come funziona con i gol in trasferta

Il regolamento di Juventus-Siviglia, ecco come funziona con i gol in trasferta nell’andata delle semifinali di Europa League. Come ormai noto, l’Uefa ha cancellato già dalla scorsa edizione delle coppe europee la regola secondo la quale, in caso di parità nel numero di gol segnati dalle due squadre tra andata e ritorno, per decretare la formazione che avanzava al turno successivo si andava a dare valore doppio alle reti segnate in trasferta. Dall’anno scorso non è più così e dunque il gol in trasferta vale esattamente come quello segnato in casa. Per fare un esempio, un 2-1 per la Juve all’andata e 1-0 per gli spagnoli al ritorno non qualifica il Siviglia ma porta ai supplementari, così come uno 0-0 all’andata e un 1-1 al ritorno non manda in finale i bianconeri ma porta le due squadre ai supplementari.