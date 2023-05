Regolamento Roma-Bayer Leverkusen: come funziona con i gol in trasferta

La Roma sfida il Bayer Leverkusen per inseguire la seconda finale europea consecutiva. La semifinale di andata di Europa League è in programma stasera alle 21:00 e i giallorossi in un Olimpico sold out cercano un risultato favorevole in vista del ritorno. A tal proposito è opportuno ricordare che dalla stagione 2021-22 il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di abolire la cosiddetta regola dei gol in trasferta in tutte le competizioni UEFA per club (maschili, femminili e giovanili). La regola faceva sì che, quando due squadre avevano segnato lo stesso numero complessivo di gol nelle due partite, venisse premiata quella con più reti realizzate in trasferta. Se le squadre avevano segnato lo stesso numero di gol in casa e in trasferta al termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno, si andava avanti ai tempi supplementari e, in caso, ai calci di rigore. Adesso i gol segnati in trasferta non valgono più doppio. Tradotto: se le due squadre segnano lo stesso numero di gol tra andata e ritorno, non si prende più in considerazione il criterio dei gol in trasferta, ma si procede con supplementari ed eventualmente rigori.