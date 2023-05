Playoff Serie C 2022/2023: l’Ancona pareggia sul finale e conquista il passaggio del turno

La Lucchese pareggia sul finale contro l’Ancona, è quest’ultima a guadagnarsi la qualificazione al secondo turno dei Playoff di Serie C 2022/23 essendo la miglior piazzata. Un match dominato dai padroni di casa che passano in svantaggio all’83esimo con l’appena entrato Romero: l’attaccante numero 9 si fa trovare pronto in area e su un cross morbido, stacca bene di testa. Una sconfitta che sarebbe pesata particolarmente ai padroni di casa, proprio quest’ultimi si rifanno invece sul finale con il pareggio, valevole per la qualificazione, messo a segno da Mondonico al 95esimo. Il difensore si infila bene in area, su un calcio di punizione, e indirizza perfettamente un colpo di testa decisivo. Termina 1-1 al Del Conero.