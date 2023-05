Regolamento Bayer Leverkusen-Roma: con quale risultato i giallorossi si qualificano in finale

Il regolamento di Bayer Leverkusen-Roma, ecco con quale risultato i giallorossi si qualificano in finale al termine del ritorno delle semifinali di Europa League 2022/2023. I giallorossi ripartono dall’1-0 conquistato all’Olimpico, ma i tedeschi vogliono la rimonta. Ai capitolini basterà pareggiare la partita della BayArena per avanzare all’atto conclusivo, sarebbe il secondo di fila nelle coppe europee, oltre ovviamente a una vittoria che bisserebbe quella di sette giorni prima. In caso di sconfitta con un gol di scarto al termine dei tempi regolamentari, qualsiasi sarà il punteggio (1-0, 2-1, 3-2 e così via) in virtù della cancellazione della regola del gol in trasferta dal valore doppio in caso di parità nel numero di reti segnate dalle due squadre, si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori, ragazzi di Mourinho eliminati solo in caso di sconfitta al 90′ (o poi al 120′) con due o più gol di scarto.

