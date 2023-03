Real Sociedad-Roma stasera in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno ottavi Europa League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Sociedad e Roma, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La formazione di Mourinho parte con un buon vantaggio dopo il 2-0 ottenuto all’Olimpico una settimana fa, ma in Spagna l’ambiente sarà caldo e la squadra iberica ha dimostrato di essere assolutamente in grado di giocare un buon calcio e rendersi pericolosa. Servirà la miglior Roma per superare il turno e conquistare un posto tra le prime otto. La sfida è in programma oggi, giovedì 16 marzo, alle ore 21:00. Diretta su Sky Sport Uno, Dazn, NOW e Sky Go per chi è abbonato.