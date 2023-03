AZ Alkmaar-Lazio stasera in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno ottavi Conference League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra AZ Alkmaar e Lazio, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Senza dubbio l’impegno più difficile quest’oggi tra le quattro italiane impegnate in Coppa ce l’avrà la formazione di Sarri, chiamata a ribaltare la sconfitta casalinga di nove giorni fa, quando gli olandesi vinsero all’Olimpico per 2-1. La sfida è in programma oggi, giovedì 16 marzo, alle ore 21:00. Diretta su Sky Sport Football, Dazn, NOW e Sky Go per chi è abbonato.