Regolamento Real Sociedad-Roma: come funziona con i gol fuori casa

La Roma, reduce dalla sconfitta in campionato arrivata con il Sassuolo, torna in campo per sfidare la Real Sociedad nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. I giallorossi sono forti della vittoria della scorsa settimana conquistata grazie ai gol di El Shaarawy e Kumbulla e adesso proveranno a difendere questo vantaggio per staccare il passa per la qualificazione ai quarti di finale. Agli uomini guidati da Josè Mourinho basterà una vittoria qualsiasi, un pareggio o anche una sconfitta con un solo gol di scarto per avanzare al turno successivo, mentre in caso di vittoria con due gol di scarto da parte degli spagnoli si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, dato che non esiste più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio. Qualora i padroni di casa si imponessero con più di due reti di scarto, si qualificherebbero ai quarti di finale.