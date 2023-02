Playoff Europa League 2022/2023: gol e spettacolo nel pareggio tra Barcellona e Manchester United

I risultati delle partite delle 18:45 dei playoff di Europa League 2022/2023. Prometteva spettacolo e ha rispettato le aspettative: Barcellona-Manchester United ha visto quattro gol segnati, due per parte, per un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Dopo un primo tempo in cui i blaugrana hanno mostrato il classico predominio sul possesso palla con i Red Devils pericolosi in ripartenza, tutti i gol sono arrivati nel secondo tempo. In apertura di ripresa è infatti arrivato il gol di Marcos Alonso su calcio d’angolo, con dedica al padre scomparso, ma pochi secondi dopo Rashford pareggia con un tiro sul primo palo su cui è decisamente rivedibile l’intervento di ter-Stegen. Ancora sette minuti e al 59′ arriva il sorpasso del Manchester United grazie all’autogol di Koundé, nel tentativo di anticipare un avversario. Al 76′, ecco la rete che fissa il risultato sul 2-2: Raphinha disegna il cross a rientrare per Lewandowski, ma la palla si insacca senza deviazioni.

Dai gol del Camp Nou alle reti inviolate tra Ajax e Union Berlino, in una partita molto equilibrata. Vince lo Shakhtar Donetsk, che regola per 2-1 il Rennes. Kryskiv apre le marcature all’11’, e proprio sul tramonto di prima frazione arriva il raddoppio con il rigore trasformato da Bondarenko. I francesi si aprono una possibilità soprattutto per il ritorno a mezz’ora dal termine, con un colpo di testa vincente.