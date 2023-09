Pagelle Sheriff Tiraspol-Roma 1-2: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sheriff Tiraspol-Roma, match valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Inizio di partita non scoppiettante con ritmi bassi e poche giocate degne di nota. Lo Sheriff va vicino al vantaggio, ma il palo salva la porta di Svilar. La partita si sblocca all’ultimo secondo della prima frazione di gioco: calcio di punizione battuto da Paredes, subentrato all’infortunato Renato Sanches, e Talal sbaglia porta rendendosi protagonista di un autogol abbastanza goffo. I padroni di casa però reagiscono e nella ripresa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, trovano la rete del pareggio grazie a Tovar. Entra Dybala e l’argentino serve l’assist a Lukaku per il 2-1, il belga si divincola bene e poi fa partire un sinistro vincente che vale tre punti. Il girone della Roma comincia bene.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE E I VOTI DI SHERIFF TIRASPOL-ROMA

SHERIFF (4-3-3): Koval 6; Tovar 6 (43′ st Luvannor sv), Kiki 5.5, Garananga 6, Artunduaga 6 (43′ st Apostolakis sv); Zohouri 6, Ademo 6, Fernandes 5; Ankeye 6 (26′ st Ricardinho 6), Talal 5 (51′ st Botan sv), Mbekell 6.5. In panchina: Straistari, Pascenco, Berkay Vardar, Dijinari, Coli, Novicov. Allenatore: Bordin 6.

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6, Llorente 6, Ndicka 6; Karsdorp 6, Renato Sanches 5.5 (28′ st Paredes 7), Cristante 6.5, Aouar 5 (16′ st Bove 6.5), Zalewski 5.5 (26′ st Spinazzola 6); El Shaarawy 6 (16′ st Dybala 6.5), Lukaku 7 (35′ st Belotti sv). In panchina: Rui Patrício, Boer, Çelik, Pagano, Pisilli, Mannini, D’Alessio. Allenatore: Mourinho (squalificato, Foti in panchina) 6.

ARBITRO: Treimanis (LVA) 6.

RETI: 49′ pt aut. Kiki, 12′ st Tovar, 20′ st Lukaku.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 52′ st Fernandes espulso per rosso diretto (proteste).

Ammoniti: Talal, Cristante, Kiki, Apostolakis, Fernandes.

Angoli: 4-2.

Recupero: 5′ pt, 7′ st.