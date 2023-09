Lukaku stende lo Sheriff: una Roma opaca trova i primi tre punti in Europa League

Un autogol di Kiki e una rete di Lukaku valgono la prima vittoria in Europa League della Roma. La squadra di Josè Mourinho vince 2-1 in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol e si porta subito a pari punti con lo Slavia Praga, che ha battuto il Servette. La prima missione europea però non è stata agevole per i giallorossi che a Tiraspol ha faticato ad alzare i ritmi e a replicare il rendimento del 7-0 contro l’Empoli. La velocità del tridente moldavo crea più di un grattacapo alla retroguardia giallorossa, mentre a centrocampo gli uomini di Mourinho (squalificato) perdono diversi duelli. Al 28’ si ferma Renato Sanches che chiede il cambio e viene sostituito da Paredes. La prima iniziativa della Roma si registra al 30’. El Shaarawy duetta con Lukaku e calcia: palla fuori. La prima, vera chance della partita però ce l’ha lo Sheriff. Al 35’ Talal effettua un cross in area, Mbekeli anticipa Karsdorp e col destro colpisce il palo. La Roma risponde con El Shaarawy: l’italoegiziano scatta in profondità e tenta senza successo il diagonale col destro.

La squadra giallorossa fatica a creare occasioni e a darle una mano è lo stesso Sheriff. Al quarto minuto di recupero una punizione di Paredes è deviata prima da Talal e poi da Kiki. È di quest’ultimo la firma sull’autogol dell’1-0. Al 57’ lo Sheriff pareggia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di una mischia in area, è Tovar ad uscire vincitore e a calciare in rete col destro. Mourinho ricorre ad un triplo cambio: fuori Aouar, Zalewski ed El Shaarawy; dentro Bove, Spinazzola e Dybala. È l’argentino che avvia l’azione del 2-1 al 65’, ma gran parte del merito è di Cristante che col tacco libera al tiro Lukaku: al resto pensa il belga con un dribbling in area e il mancino vincente. Nel finale all’89’ il solito Cristante sfiora il 3-1, mentre lo Sheriff (che chiude in 10 per rosso a Fernandes) protesta per un’uscita di Svilar su Talal in area. Per l’arbitro e il var non c’è rigore. Nel prossimo impegno la Roma sfiderà il Servette. All’esordio casalingo arriverà con i tre punti.