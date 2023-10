Pagelle Roma-Slavia Praga 2-0: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Slavia Praga, match valevole per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Allo stadio Olimpico grande partenza dei ragazzi di Josè Mourinho che sbloccano il match dopo soli quarantasei secondi grazie ad una vera e propria perla di Edoardo Bove. La Roma raddoppia con il solito Romelu Lukaku che di sinistro la mette sotto la traversa e fa tre su tre in Europa League. Lo Slavia Praga nella ripresa ha anche la palla per riaprire la partita, ma anche El Shaarawy spacca la traversa per il possibile 3-0. Tre punti e primo posto solitario.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI ROMA-SLAVIA PRAGA 2-0

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6, Llorente 6, Ndicka 6.5; Celik 6.5, Bove 7 (1′ st Paredes 6), Cristante 6, Aouar 6 (44′ st Cherubini sv), Zalewski 6 (25′ st Karsdorp 6); El Shaarawy 7.5 (25′ st Belotti 6), Lukaku 7 (37′ st Pagano sv). In panchina: Rui Patricio, Boer, Pisilli, Joao Costa, D’Alessio. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti) 6.5.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous 6; Holes 5, Ogbu 6, Vicek 6; Doudera 6, Dorley 6, Zafeiris 6 (37′ st Jurecka), Dumitrescu 6 (19′ st Provod 6); Masopust 6 (1′ st Jurasek 6), Schranz 5.5 (19′ st Wallem sv); Van Buren 6.5 (26′ st Chytil 6). In panchina: Kolár, Sirotník, Tijani, Boril, Ogungbayi, Hromada, Tomic. Allenatore: Trpisovsky 6.

ARBITRO: Eskas (NOR) 6.

RETI: 1′ pt Bove, 17′ pt Lukaku.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Bove, Masopust, Ndicka.

Angoli: 0-4.

Recupero: 3′ pt, 4′ st.