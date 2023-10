Highlights e gol Roma-Slavia Praga 2-0: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 164

Il video dei gol e degli highlights di Roma-Slavia Praga, match valevole per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Allo stadio Olimpico grande partenza dei ragazzi di Josè Mourinho che sbloccano il match dopo soli quarantasei secondi grazie ad una vera e propria perla di Edoardo Bove. La Roma raddoppia con il solito Romelu Lukaku che di sinistro la mette sotto la traversa e fa tre su tre in Europa League. Lo Slavia Praga nella ripresa ha anche la palla per riaprire la partita, ma anche El Shaarawy spacca la traversa per il possibile 3-0. Tre punti e primo posto solitario.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS DI ROMA-SLAVIA PRAGA