Highlights Alba Berlino-Olimpia Basket 85-82: Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 31

L’Olimpia Basket perde contro l’Alba Berlino 85-82. Dopo una partita spesa in vantaggio e in alcuni momenti dominata, la squadra milanese cede negli ultimi secondi di gioco, lasciandosi sfuggire la vittoria. A un minuto dal finale, il punteggio è di 82-82, impensabile fino a qualche minuto prima quando Milano vantava dodici punti di lunghezza sugli avversari. Negli ultimi secondi disponibili, i berlinesi mettono a punto una tripla che li porta sull’85-82. Si tratta della prima vittoria in Eurolega per l’Alba Berlino.