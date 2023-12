Roma, il 3-0 allo Sheriff non basta per il primato del girone. Lukaku, Belotti e il baby Pisilli in gol

Alla Roma non basta battere 3-0 lo Sheriff Tiraspol per assicurarsi il primato nel Girone G di Europa League. La vittoria dello Slavia Praga sul Servette ha di fatto condannato i giallorossi a passare dagli spareggi, per accedere alla fase finale della competizione. La squadra di José Mourinho ha fatto quello che doveva, dominando una partita che doveva vincere a tutti i costi. Gara chiusa già nei primi 45 minuti grazie alle reti di Lukaku all’11esimo minuto e di Belotti al minuto 32. La prima rete del match nasce da una bella azione di Zalewski che, dopo essersi liberato sulla sinistra, pennella in area trovando Lukaku, pronto a spingere in rete il pallone. La Roma cerca il raddoppio più volte, soprattutto con un ispiratissimo Zalewski che al 21’ ci prova anche su calcio di punizione, non trovando però lo specchio. Il primo guizzo offensivo dello Sheriff arriva al minuto 28, con Joao Paolo che si invola sulla sinistra, per poi mettere in mezzo un pallone insidioso, deviato in angolo dall’intervento di Celik.

Passano quattro minuti e i giallorossi trovano anche il gol del raddoppio: sempre Zalewski, pescato da una palla intelligente di Renato Sanches, con la punta alza la sfera sopra la testa di Koval che sfiora soltanto, trovando pronto Belotti che la spinge in porta. Anche la prima azione pericolosa della ripresa porta la firma giallorossa; al 52’ El Shaarawy, subentrato ad un Aouar non ancora al meglio della condizione, conclude verso la porta moldava, trovando la risposta di Kaval. Il n.92 ha voglia di incidere e al 78’ trova bene il classe 2004 Pisilli che, da posizione defilata, centra in pieno il portiere dello Sheriff. Moldavi pericolosi al minuto 86 con il colpo di testa di Tovar, che costringe Svilar ad intervenire per salvare il risultato. Al 92’ Pisilli segna il 3-0 sfruttando l’assist di Lukaku, e chiude la partita con il suo primo gol in giallorosso. La Roma vince ma chiude al secondo posto: il 18 dicembre conoscerà la sua avversaria proveniente dalla Champions League.