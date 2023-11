Pagelle Fiorentina-Genk 2-1: voti e tabellino Conference League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Genk, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Conference League 2023/2024. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze i viola dominano in lungo e in largo, sbagliano una marea di occasioni e al primo contropiede prendono gol grazie ad una perfetta ripartenza del Genk. La Fiorentina però non si abbatte, trova il gol del pareggio con Martinez Quarta nel finale di primo tempo e all’80’, su calcio di rigore, Nico Gonzalez sigla la rete del 2-1. Basterà un pareggio in Ungheria con il Ferencvaros per volare agli ottavi di finale.

LE PAGELLE DI FIORENTINA-GENK

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen 6.5; Parisi 5 (1’st Kayode 6.5), Mina 6, M.Quarta 6.5 (1’st Milenkovic 6), Biraghi 5.5; Maxime Lopez 5.5, Duncan 6 (14’st Arthur 6); Ikonè 5.5 (35’st Brekalo sv), Barak 6 (14′ st Beltran 6), N.Gonzalez 6.5; Kouame 6. In panchina: Terracciano, L.Ranieri, Pierozzi, Amatucci, Infantino, R.Sottil, Nzola. Allenatore: Italiano 6.5.

GENK (4-4-2): Van Combrugge 7; Munoz 6, Cuesta 6, Saddick 5, Kayembe 6; Paintsil 6.5, Galarza 6; Hrosovsky 6 (33’st El Khannous sv.), Heynen 6; Fadera 5 (43’pt Bonsu Baah 6), Arokodare 5.5 (13’st Zeqiri 6). In panchina: Vandevoordt, Chambeare, McKenzie, Muhammed, Arteaga, Sor, El Ouahdi, Ait El Hadj, Oyen. Allenatore: Vrancken 5.5.

ARBITRO: Kooij (Ned) 4.

RETI: 45’pt Kayembe, 48’pt M.Quarta; 37’st Gonzalez (rig).

NOTE: spettatori 16.666 per un incasso di 195.698 euro.

Ammoniti: M.Quarta, Italiano, Fadera, Vranken, Paintsil, Hrosovsky, Munoz.

Angoli: 11-5 per la Fiorentina.

Recupero: 4′; 10′