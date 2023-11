Pagelle Servette-Roma 1-1: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Servette-Roma, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Ottimo primo tempo dei giallorossi che sbloccano la partita con un sinistro vincente di Romelu Lukaku, i giallorossi hanno anche un paio di occasioni per lo 0-2. Con il passare dei minuti però il Servette prende confidenza e ad inizio secondo tempo buca la porta di Svilar con Bedia. La Roma con il passare dei minuti si sfilaccia, è imprecisa e non trova il guizzo vincente. Con la contemporanea vittoria dello Slavia Praga la corsa al primo posto si fa sempre più difficile.

LE PAGELLE E I VOTI DI SERVETTE-ROMA

SERVETTE (4-4-2): Frick 6.5; Tsunemoto 6, Rouiller 6.5, Severin 6, Baron 7; Stevanovic 6.5, Cognat 6 (36’st Diba sv), Ondoua 6, Bolla 6 (23’st Antunes sv); Kutesa 6.5 (23’st Guillemenot sv; 36′ st Magnin sv), Bedia 7 (36’st Touati sv). In panchina: Marwan, Besson, Ouattara, Vouilloz. Allenatore: Weiler 7.

ROMA (3-5-2): Svilar 6.5; Llorente 6.5, Cristante 5, Ndicka 5.5; Celik 6, Bove 6 (36’st Renato Sanches sv), Paredes 5.5, Aouar 5 (10’st Pellegrini 5), El Shaarawy 6 (29’st Spinazzola sv); Lukaku 6.5, Dybala 5 (36’st Belotti sv). In panchina: Rui Patrício, Boer, Karsdorp, Mancini, Zalewski, Pagano, Pisilli, Cherubini. Allenatore: Mourinho 5.

ARBITRO: Stefanski (Pol) 6.

RETI: 21’pt Lukaku; 5′ st Bedia.

NOTE: serata piovosa, terreno in cattive condizioni.

Ammoniti: Cognat, Cristante, Antunes, Rouiller, Ndicka.

Angoli: 4-3 per il Servette.

Recupero: 2′; 6′.