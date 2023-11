Europa League, Liverpool agli ottavi. In Conference il Nordsjaelland ne fa 6 al Fenerbahce

La serata di Europa League sancisce diversi verdetti, alcuni di questi con una giornata di anticipo rispetto alla conclusione della fase a gironi. E’ il caso del Liverpool, che con il 4-0 ai danni del Lask chiude la pratica primo posto che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. Ad Anfield i Reds mettono al sicuro il risultato nel primo quarto d’ora con Diaz e Gakpo, poi il rigore di Salah e la doppietta di Gakpo in pieno recupero completano il poker. Il vero spettacolo della serata va però in scena a Marsiglia, dove l’OM batte 4-3 l’Ajax già eliminato: protagonista assoluto è Aubameyang, che anche grazie a due rigori firma una tripletta nella vittoria dei francesi decidendo tutto dal dischetto al 94′. Prosegue tra le altre anche la marcia del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che vince 2-0 in casa dell’Hacken e vola agli ottavi.

EUROPA LEAGUE: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

In Conference League invece fa notizia la goleada del Nordsjaelland, che in terra danese rifila un pesantissimo 6-1 al Fenerbahce superandolo anche in vetta al girone. Vittoria ben più sofferta per il Ferencvaros, che potrà contendere il primo posto nel girone alla Fiorentina grazie al gol di Pesic al 98′ per il 2-1 in casa del Cukaricki. L’Aston Villa invece batte 2-1 il Legia Varsavia nello scontro diretto e si qualifica per gli ottavi con un turno di anticipo.

CONFERENCE LEAGUE: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE