Italia conquista aritmeticamente il quinto posto nella prossima Champions League: otto squadre in Europa

L’Italia ha conquistato aritmeticamente il quinto posto nella prossima Champions League: adesso è ufficiale dopo le sfide di Europa e Conference League di questa sera. Il tanto agognato extra-slot nella nuova edizione della coppa più importante, messo in palio dall’Uefa alle prime due federazioni nel ranking del 2023/2024, viene dunque agguantato dopo una lunga rincorsa dal Bel Paese, che per la prima volta in assoluto si presenterà con cinque squadre ai nastri di partenza di una edizione della Champions League. Grazie alla vittoria della Fiorentina sul Viktoria Plzen e al superamento del turno da parte dell’Atalanta ai danni del Liverpool, Francia e Inghilterra non possono più raggiungere l’Italia, che ha punti ulteriori garantiti dal derby Roma-Milan che qualifica i X in semifinale: la prima o seconda posizione del ranking Uefa stagionale è ora realtà.

Più in generale, saranno di conseguenza otto le formazioni italiane in Europa nella prossima annata, visto che altre due giocheranno in Europa League (la sesta classificata e la vincitrice della Coppa Italia, che se ha già conquistato il pass cederà il posto alla settima del campionato) e una si ritroverà in Conference League (per l’appunto la settima o in alternativa l’ottava). E potrebbero essere persino sei le squadre iscritte alla prossima Champions, qualora una tra Roma e Atalanta dovesse vincere l’Europa League e contestualmente non giungere tra le prime cinque della classifica.