Nantes-Juventus, tifosi francesi lanciano oggetti in campo dopo il 2-0 di Di Maria

Momenti di tensione durante Nantes-Juventus, match di ritorno dei playoff di Europa League 2022/2023. Dopo il gol del 2-0 di Di Maria infatti i tifosi francesi hanno lanciato alcuni oggetti in campo, tra cui una bottiglia. Questo ha portato a un’interruzione di qualche secondo da parte dell’arbitro Sanchez Martinez, che ha parlato con i giocatori del Nantes per evitare ulteriori escandescenze del pubblico locale. Il tifo del Nantes del resto è noto per le sue intemperanze: infatti lo stadio “La Beaujoire” sarà chiuso al pubblico in occasione del match di quarti di finale di Coppa di Francia in programma settimana prossima contro il Lens.