MOVIOLA – Nantes-Juventus, tacco Di Maria e braccio di Pallois: rigore e rosso

Angel Di Maria show in Nantes-Juventus. Il Fideo sguscia sulla destra, semina il panico, quindi con un colpo di tacco prova a segnare, ma arriva il tocco di mano di Pallois sdraiato a terra. Il difensore tiene il braccio abbastanza aderente al corpo, ciononostante lo muove leggermente e questo è decisivo per la scelta dell’arbitro di fischiare rigore ed estrarre il cartellino rosso per il difensore di casa. Dal dischetto trasforma l’argentino, è chiaro come il direttore di gara non possa esimersi dal fischiare il rigore, a differenza di quanto fatto dal collega all’andata quando ha deciso di non assegnare un rigore per la squadra di Allegri propendendo per un inesistente fallo in attacco di Bremer.