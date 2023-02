Lecce, Sticchi Damiani: “Abbiamo già deciso un bel premio salvezza, ma dobbiamo rimanere concentrati”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rivelato di aver già fissato il premio per la squadra in caso di salvezza al termine di questa stagione di Serie A: “Abbiamo già deciso da molto tempo un bel premio salvezza per tutti qualora si raggiugesse la salvezza. Dobbiamo, però, prima centrarla questa salvezza. Finora non abbiamo fatto nulla e continueremo a dirlo. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo perché, anche se siamo a buon punto, la strada è ancora molto lunga”.