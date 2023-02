Bayern Monaco, Nagelsmann multato per aggressione verbale agli arbitri contro il Monchengladbach

L’allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha ricevuto una multa di 50mila euro, per aver aggredito verbalmente i direttori di gara nell’ultimo match di Bundesliga contro il Borussia Monchengladbach. La Federcalcio tedesca ha poi spiegato la decisione del tribunale federale di multarlo solamente e non sospenderlo, scrivendo nel comunicato: “Premesso che fino ad ora non si era mai presentato davanti al tribunale sportivo, tenuto conto che quella sera stessa si era scusato e si è mostrato anche ragionevole nella sua posizione davanti al comitato di controllo, il tribunale ha deciso di non sospenderlo”.

L’allenatore infatti si è subito scusato su Twitter, chiedendo perdono per le critiche all’arbitro Welz e a tutti i suoi collaboratori e ammettendo di aver usato l’espressione “banda di rammolliti”.