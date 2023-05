MOVIOLA – Siviglia-Juventus, follia di Cuadrado su Oliver Torres: per Makkelie e Var non è rigore

Episodio da moviola nel finale del primo tempo di Siviglia-Juventus, match valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League 2022/2023. I padroni di casa attaccano sulla sinistra con Oliver Torres che entra dentro l’area di rigore e arriva un intervento sciagurato di Cuadrado in scivolata che prende poco pallone e tanto piede. Per l”arbitro Makkelie non c’è nulla e anche il Var, dopo un check abbastanza lento, non richiama il direttore di gara. Ma rivedendo le immagini il rigore sembra esserci. Juventus graziata da un intervento sconsiderato del colombiano.