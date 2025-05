Golden State in semifinale di Western Conference. La squadra allenata da Steve Kerr, dopo due match point non sfruttati sul 3-1 e sul 3-2, non sbaglia in gara-7 e passa in casa di Houston 103-89 al termine di una partita condotta dall’inizio alla fine. Buddy Hield trascina gli Warriors con 33 punti, 3 rimbalzi, 3 assist e ben nove triple a segno su undici tentate. Non manca il solito apporto di Steph Curry (22 punti+10 rimbalzi+7 assist) e di Jimmy Butler (20 punti+8 rimbalzi+7 assist). C’è anche Draymond Green, alla sirena con 16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Rockets che pagano l’inesperienza del loro giovane roster. Ci provano Amen Thompson (24 punti+9 rimbalzi), Alperen Sengun (21 punti+14 rimbalzi) e Fred VanVleet (17 punti e 7 rimbalzi), ma la stagione dei texani finisce al primo turno dei Playoff. Golden State avanza in semifinale e se la vedrà con i Minnesota Timbervolves di Anthony Edwards, che hanno rifilato un sorprendente 4-1 ai Los Angeles Lakers.

Cleveland ko in gara-1

Si aprono con una sorpresa le semifinali di Eastern Conference. Indiana passa a Cleveland 121-112 in gara-1. Partita perfetta dei Pacers, che mantengono per tutto il match oltre il 50% sia da due (53%) che da tre punti (19/36, 52%). Doppia doppia da 22 punti e 13 rimbalzi per Tyrese Haliburton. Andrew Nembhard contribuisce con 23 punti e 6 assist. 17 punti a testa per Pascal Siakam e Aaron Nesmith. Doppia doppia da 13 punti+11 rimbalzi di Myles Turner. Cavs sempre orfani di Darius Garland. Non bastano i 33 punti di Donovan Mitchell per evitare il ko casalingo. Gara-2 (07/05 ore 01.00) sarà fondamentale per Cleveland, che non può permettersi una doppia sconfitta davanti ai propri tifosi.