Il Milan batte 2-1 il Genoa e sale a 57 punti in classifica. Non basta il primo gol stagionale di Vitinha alla squadra di Vieira per superare i rossoneri. Agli uomini di Conceicao serve appena un minuto, tra il 31′ e il 32′ della ripresa, per costruire la rimonta grazie a Leao e ad un’autorete di Frendrup. Il Genoa resta così a quota 39 punti in classifica.

LE PAGELLE

GENOA

Leali 6

Non ha responsabilità nel minuto che decide la sorte del Genoa. Anzi, nel finale evita il terzo gol

Sabelli 6

Gioca solo il primo tempo. Si limita al compitino (46′ Zanoli 6 Entra bene in partita)

De Winter 5

Troppo statico e passivo in occasione dei due gol milanisti

Vasquez 5.5

Chiude in ritardo su Leao in occasione della rete dell’1-1. Fino a quel momento aveva limitato al minimo le imprecisioni

Martin 6.5

Suo lo splendido cross per la rete di Vitinha. Per qualità e corsa è uno dei pochi intoccabili della formazione rossoblù

Frendrup 5

Nella memoria resterà il clamoroso autogol che regala la vittoria al Milan. Una sbavatura che macchia una prova di corsa e sacrificio

Masini 6.5

Vieira ha vinto la sua grande scommessa. Il classe 2001 è sul pezzo sin dai primi minuti e vince tanti duelli

Norton-Cuffy 6

Nella sfida con Theo Hernandez non sfigura, anzi. Con l’ingresso di Leao però fa più fatica (86′ Ekhator sv)

Messias 6

Gioca almeno un’ora di gioco come non accadeva da più di due mesi. Arriva spesso al tiro, ma non sempre è lucido nella conclusione. L’ex di turno però rimane nel vivo del gioco (60′ Vitinha 7 Si sblocca e cancella lo ‘o’ alla voce gol. La rete è bellissima: piattone al volo e Maignan battuto)

Thorsby 6

Rischia l’espulsione per doppio giallo e viene sostituito. L’unico errore evidente della sua partita (72′ Ahanor 5 Legge in ritardo il movimento di Jimenez e non va a coprire lo spazio lasciato libero da Martin)

Pinamonti 6

A secco di gol nelle ultime dieci partite in Serie A: è il suo digiuno più lungo in un singolo massimo campionato dalle 15 gare consecutive senza reti nel periodo tra ottobre 2019 e giugno 2020, quando vestiva proprio la maglia del Genoa. Compensa l’assenza di reti con generosità e sacrificio



MILAN

Maignan 7

Non ha colpe sul gol. Decisivo nel primo tempo con due parate da applausi

Tomori 6

Preciso e ordinato negli interventi (79′ Walker sv)

Gabbia 6.5

Il migliore della difesa rossonera

Pavlovic 5.5

Concede troppo spazio a Vitinha e viene punito. Un errore che costa il gol

Jimenez 5

Fatica ad entrare nel vivo del gioco (70′ Joao Felix 6.5 Splendido il lancio per Gimenez nell’azione dell’1-1. Un po’ lezioso nel finale)

Fofana 6

Il centrocampista, alla sua trentatreesima presenza in campionato, rimedia una botta al piede sinistro in un contrasto con Messias e deve uscire. Mezz’ora sufficiente (28′ Leao 7 Decisivo. Segna l’1-1 e ispira l’autogol dell’1-2)

Reijnders 6.5

Aggiunge qualità tra le linee ed è sempre un porto sicuro per i compagni

Theo Hernandez 6

Ha vissuto serate migliori. Cresce dopo l’ingresso di Leao

Pulisic 6

Non entra nel tabellino, ma il gol dell’1-1 porta anche la sua firma: con il movimento in mezzo al campo libera spazio per la sovrapposizione decisiva di Gimenez (79′ Musah sv)

Loftus-Cheek 5.5

Non incide nelle due fasi

Jovic 5

Dopo la panchina col Venezia, ha una chance dal 1′. Stasera però gira a vuoto