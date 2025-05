Inizia la settimana numero 48 in testa alla classifica Atp di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo proprio oggi tornerà ad allenarsi (ore 19.00 con Jiri Lehecka) al Foro Italico, in vista degli Internazionali BNL d’Italia 2025, dopo lo stop di tre mesi legato alla vicenda Clostebol. 9730 i punti in classifica dell’altoatesino, a cui sono rimasti meno di 1700 punti di margine sul n.2 del mondo Alexander Zverev, ma che a Roma perderà 1000 punti in quanto campione nel 2024. Terzo Carlos Alcaraz con 7850. Entra in top ten per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti. Dopo le semifinali nei Masters 1000 di Monte-Carlo e Madrid il tennista carrarino sale fino al nono posto con 3550 punti. Rientra in top ten, dopo le delusioni a Monte-Carlo e Barcellona, Casper Ruud. Il norvegese ha vinto il primo titolo 1000 a Madrid ed è rientrato di prepotenza nei primi dieci issandosi al settimo posto con 3715 punti. Andrey Rublev sprofonda fuori dalla top 15. 17ª posizione (2530 punti) per il russo, reduce dall’eliminazione al secondo turno a Madrid, torneo che aveva vinto nel 2024. Best ranking per Jack Draper, che dopo la finale a Madrid (persa) supera Novak Djokovic ed è quinto con 4440 punti a meno di 400 lunghezze dal n.4 Taylor Fritz

Ranking Atp, la classifica al 5 maggio

Jannik Sinner (ITA) 9.730 punti Alexander Zverev (GER) 8.085 punti Carlos Alcaraz (SPA) 7.850 punti Taylor Fritz (USA) 4.815 punti Jack Draper (GBR) 4.440 punti (+1) Novak Djokovic (SRB) 4.130 punti (-1) Casper Ruud (NOR) 3.715 punti (+9) Alex de Minaur (AUS) 3.635 punti Lorenzo Musetti (ITA) 3.550 punti (+2) Holger Rune (DAN) 3.440 punti (-1)



31. Matteo Berrettini 1.645

34. Flavio Cobolli 1.520 (+2)

37. Matteo Arnaldi 1.410 (+7)

44. Lorenzo Sonego 1.245 (-1)

46. Luciano Darderi 1.119

66. Mattia Bellucci 891 (-1)

94. Luca Nardi 622 (+5)

Ranking Wta: Navarro rientra in top ten

Al femminile poche variazioni in top ten. Jasmine Paolini guadagna una posizione ed è quinta con 4865 punti. Finale a Madrid per Coco Gauff, che supera Jessica Pegula e torna n.3 Wta con 6603 punti. Due posti guadagnati per Lucia Bronzetti (56ª con 1018 punti) ed Elisabetta Cocciaretto (84ª con 821 punti). Aryna Sabalenka sfonda il muro degli 11.000 punti e allunga a +4350 su Iga Swiatek.

Aryna Sabalenka (BLR) 11.120 punti Iga Swiatek (POL) 6.773 punti Coco Gauff (USA) 6.603 punti (+1) Jessica Pegula (USA) 6.243 punti (-1) Jasmine Paolini (ITA) 4.865 punti (+1) Madison Keys (USA) 4.824 punti (-1) Mirra Andreeva (RUS) 4.781 punti Qinwen Zheng (CHN) 4.193 punti Emma Navarro (USA) 3.797 punti (+1) Paula Badosa (ESP) 3.761 punti

56. Lucia Bronzetti 1.018 (+2)

84. Elisabetta Cocciaretto 821 (+2)