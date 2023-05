Siviglia-Juventus, brutto infortunio per Fagioli: esce in barella

Tegola per la Juventus di Massimiliano Allegri. Sul finire di primo tempo del match contro il Siviglia, valevole per la semifinale di ritorno dell’Europa League 2022/2023, il centrocampista Nicolò Fagioli ha subito un bruttissimo intervento che lo ha costretto ad una violenta botta anche con il terreno di gioco. Immediatamente lo staff medico bianconero ha chiesto il cambio, al suo posto è entrato Paredes. Fagioli è uscito in barella: dai primi check medici c’è il forte sospetto di una frattura della clavicola.