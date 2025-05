La giornata di oggi, martedì 6 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. Inter in campo per la partita più importante della stagione. A San Siro (ore 21.00) il fischio d’inizio della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Si ripartirà dal 3-3 dell’andata. In caso di parità, con qualsiasi punteggio, si andrà ai supplementari. Seconda giornata di Internazionali BNL d’Italia 2025 con l’ultimo turno di qualificazioni e le prime partite del tabellone principale Wta. Entrano nel vivo i Playoff Nba con gara-1 delle semifinali di Conference tra Boston Celtics e New York Knicks (01.00) e Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets (03.30).

IL PALINSESTO DI OGGI

11.00 – SkySportUno: Tennis, Wta Roma. 1^ giornata – SkyTennis: Tennis, Wta Roma. 1^ giornata

13.00 – RaiSport: Beach soccer, Mondiali. El Salvador-Italia

15.35 – Eurosport2: Ciclismo, Vuelta donne. 2^ tappa

20.00 – RaiSport: Pallanuoto, A1. Gara 1 Brescia-Pro Recco

20.30 – SkyCalcio: Futsal, serie A. Sandro Abate-Feldi Eboli

20.45 – SkyArena: Basket, Eurolega. Gara 5 Panathinaikos-Efes

21.00 – SkySportUno: Calcio, Champions. Inter-Barcellona