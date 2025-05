Novità importanti per il valzer di panchine delle big di Serie A: intreccio Allegri-Conte, l’incontro dà il via libera all’affare

Un finale di stagione così non si ricordava da tempo: Napoli e Inter distanziate soltanto di tre punti, quando mancano tre partite alla fine del campionato, poi la bagarre Champions che coinvolge sei squadre e ancora la lotta al cardiopalma per la salvezza.

Tutto ancora in ballo, tutto ancora da decidere ed allora appare complicato concentrarsi anche sul futuro. La prossima stagione però già chiama perché questo è il momento dei programmi e delle decisioni e da qui a qualche settimana molte dovranno essere prese. Se il campionato si sta rivelando elettrizzante, non da meno sarà il calciomercato, partendo da quello delle panchine.

Juventus, Milan e Roma cambieranno allenatore, il Napoli potrebbe perdere Conte, l’Inter non ha la certezza di continuare con Inzaghi: insomma per le big può esserci una vera rivoluzione ed a indicare la strada sarà proprio il tecnico degli azzurri. Con o senza scudetto dovrà decidere se credere ancora nel progetto Napoli oppure lasciarsi tentare da altre sfide, magari quella di un ritorno alla Juventus di cui da settimane si parla.

Il verdetto arriverà probabilmente a stretto giro visto che è in programma a cavallo della sfida con il Genoa il faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis.

Conte vede il Napoli: Allegri pronto a sostituirlo

Sarà il vertice che darà il via al valzer degli allenatori: se il presidente del Napoli dovesse convincere Conte a restare in azzurro, ecco che la Juve dovrebbe guardare altrove e anche Allegri avrebbe più di un motivo per scegliere il Milan.

Ma se dovesse esserci la rottura, cosa non improbabile giudicando le dichiarazioni recenti del tecnico salentino, ecco che si scatenerebbe l’effetto domino. La Juve a quel punto avrebbe il via libera per provarci davvero e concretamente con Conte e al contempo il Napoli potrebbe affondare il colpo su Allegri.

Il tecnico toscano è da tempo un pallino di De Laurenitiis, con cui è in buoni rapporti, e le parti potrebbero iniziare a parlare di un futuro insieme. Conte alla Juve ed Allegri al Napoli costringerebbero poi il Milan a puntare su un altro candidato, magari quel Sarri di cui si è parlato anche lo scorso anno. Tutto ancora in ballo, dunque, con l’incontro Conte-De Laurentiis che deciderà il ritmo del valzer delle panchine.