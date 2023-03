MOVIOLA – Friburgo-Juventus, Vlahovic segna ma è in fuorigioco: 0-1 annullato

La Juventus passa in vantaggio, Dusan Vlahovic si sblocca: anzi no. Nel corso del primo tempo di Friburgo-Juventus, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2022/2023, il centravanti serbo in girata di sinistro trova la rete del vantaggio ma il Var annulla perché è in fuorigioco. Infatti c’è un solo difendente dietro di lui con il portiere che era andato invece più avanti. Da segnalare la traversa di Bremer nella stessa azione. Per il momento si rimane sullo 0-0.