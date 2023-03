Serie C 2022/23: Catanzaro, sempre più reale il sogno Serie B. 3-0 sul Monterosi

Il sogno Serie B si fa sempre più reale per il Catanzaro. La formazione calabrese vince ancora, termina 3-0 la sfida contro il Monterosi Tuscia valevole per la 32esima giornata di Serie C 2022/23.

Dopo una prima frazione non brillante, i padroni di casa prendono il mano le redini del match al 43esimo e portano a casa altri 3 punti fondamentali in vista della promozione. La vittoria di quest’oggi arriva grazie a tre differenti marcatori: è Scognamillo a sbloccare il risultato grazie agli sviluppi di un calcio d’angolo. Corner battuto da Vandeputte, sponda di Martinelli e colpo di testa vincente del difensore numero 14. Nella ripresa ci pensano poi Martinelli e Vandeputte a mettere in ghiaccio il risultato: prima col colpo di testa del numero 5 al 51esimo e poi con il tiro a spiazzare Forte dell’esterno belga, dieci minuti più tardi. Gli ospiti nonostante i tentativi non riescono ad accorciare le distanze ed escono sconfitti dal Nicola Ceravolo: ancora zero punti conquistati e terzultimo posto in classifica.