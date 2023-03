Salto con gli sci: Kubacki torna alla vittoria dopo due mesi di digiuno, successo in gara-2 a Lillehammer

Dawid Kubacki trionfa in gara-2 dal trampolino HS140 di Lillehammer, nella tappa valevole per il Raw Air Tournament e per la Coppa del Mondo 2022/2023 di salto con gli sci. Il saltatore polacco, dopo due mesi senza successi, conquista la sesta vittoria in stagione e mantiene uno spiraglio per il titolo che vede come favorito Halvor Egner Granerud. Secondo posto per lo sloveno Anze Lanisek davanti all’austriaco Daniel Tschofenig. Giovanni Bresadola, unico italiano in gara, è 45° nella prima serie, mancando l’accesso alla seconda e quello nella zona punti.