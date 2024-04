Milan-Roma, Jacopo Volpi: “Volume megafono non dipendeva da Rai Sport. Adani? Equilibrato”

“Sì, è vero, il megafono del tifoso è stato un problema per 20 minuti ma non dipendeva da noi, poi abbiamo risolto ed eliminato il problema”. Lo ha detto il direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi, commentando, così come riporta LaPresse, il volume altissimo del megafono dell’ultras che lancia i cori al Meazza che ha disturbato la telecronaca di Milan-Roma di Europa League su Rai Uno, scatenando l’ira dei telespettatori.

Che, inoltre, si sono lamentati per il commento tecnico di Daniele Adani: “Adani è un commentatore pignolo e molto equilibrato e lo ha dimostrato anche negli episodi di Milan-Roma. La verità è che sui social scrivono di tutto, a me hanno dato del tifoso della Juve, della Lazio, della Roma. Per carità va benissimo, vuol dire che ho lavorato bene. Nel calcio è tutto soggettivo ma Lele Adani è un valore aggiunto per noi di RaiSport. Milan-Roma è stato un successo di ascolti con una media di oltre 4,7 milioni di telespettatori. L’anno scorso la Juve nella semifinale registrò il 18% di share e al ritorno l’altra semifinale con la Roma fece anche meno. Il 23% di Milan-Roma con punte superiori ai 5 milioni è un grande risultato”.