Feyenoord-Roma 1-1, Slot: “Giallorossi diversi oggi, ci hanno sorpreso”

Arne Slot ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Feyenoord-Roma 1-1, match d’andata dei playoff dell’Europa League 2023/2024. Il tecnico degli olandesi si è soffermato nel dettaglio sulle differenze riscontrate negli avversari dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Daniele De Rossi al posto di José Mourinho. “Prima la Roma giocava 5-3-2, ora gioca 4-3-3. Adesso Dybala è libero di girare intorno a Lukaku, ci sono giocatori che hanno un ruolo diverso rispetto a prima – spiega Slot – Ci hanno sorpreso oggi, soprattutto nei primi 20 minuti, perchè giocavano in maniera diversa rispetto alle altre quattro volte che ci siamo affrontati. Normalmente era Pellegrini a uscire in pressing, oggi in fase di possesso Dybala andava verso il centro a formare una specie di 4-4-2 e questo ci ha messo in difficoltà. Dovremo capire alcune cose in vista del ritorno, studieremo sicuramente.”