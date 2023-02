Manchester United-Barcellona, Ten Hag: “Dobbiamo dare tutto, abbiamo fame di titoli”

Il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, ha espresso tutte le sue sensazioni, prima del match di Europa League contro il Barcellona. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Dobbiamo semplicemente dare il meglio di noi stessi, in fondo tutti abbiamo l’ambizione di giocare grandi partite e da ragazzi sognavamo questo tipo di sfide. Vogliamo goderci tutto questo. A Barcellona la partita è stata di altissimo livello tra due squadre offensive che pressano alto, potevamo segnare di più nella prima parte della gara, ma resta la grande prestazione di carattere e personalità fornita”.

Poi ha aggiunto: “Non è questione di crederci e di avere fiducia, qui bisogna vincere trofei. Martial, lui non ci sarà mentre Anthony dovrebbe esserci. Faremo qualcosa di diverso rispetto all’andata, un’idea l’abbiamo e la vedrete in campo”. Infine una battuta sul proprio collega Xavi: “Sta tirando fuori il talento dei suoi calciatori, basta vedere quel che fanno in campo Pedri, Raphinha, Lewandowski, basta guardare come sta giocando Gavi”.