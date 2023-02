Fiorentina-Braga, Mandragora: “Vogliamo portare un trofeo a Firenze, occorre una gara feroce”

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro lo Sporting Braga, valido per il ritorno dello spareggio di Conference League. Queste le sue parole: “Abbiamo voglia di portare un trofeo a Firenze ma dobbiamo pensare a partita dopo partita. Dobbiamo accantonare la gara d’andata in casa del Braga, dobbiamo fare una gara feroce, giocheremo davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere anche domani”.

Poi ha aggiunto: “Sto vivendo un momento positivo, sto andando bene e sto trovando la continuità che pensavo di trovare. In campionato ci sta girando male, stiamo lavorando per invertire questo trend. Noi siamo uniti, siamo i primi ad essere arrabbiati per qualche risultato mancato. Non conosciamo altra via al di fuori del lavoro”.