Novak Djokovic oggi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Novak Djokovic interverrà quest’oggi da Belgrado in conferenza stampa. Un appuntamento già programmato nei giorni scorsi da parte del numero uno del mondo, che non ha spiegato le motivazioni di questo incontro con i media. Si presuppone che il serbo possa fornire degli aggiornamenti sulla sua presenza nei tornei di Indian Wells e Miami, dove al momento, stando a quelle che sono le regolamentazioni, non potrebbe partecipare perché impossibilitato ad entrare negli Stati Uniti senza il vaccino per il covid. Ma scopriremo tutto solamente questo pomeriggio. La conferenza stampa si terrà alle ore 14:00. Al momento non è prevista una diretta streaming, ma Sportface vi terrà aggiornati con news su quello che Djokovic dirà ai microfoni.