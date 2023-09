X Factor 2023, seconda puntata oggi in tv giovedì 21 settembre: canale, orario e streaming

di Redazione 16

Tutto davvero pronto per la seconda puntata di X Factor, in onda stasera giovedì 21 settembre, in onda su Sky Uno e NOW in streaming e mercoledì prossimo in prima serata su Tv8. Occhi puntati sui quattro giudici, Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Atteso il loro verdetto sugli aspiranti cantanti che si presenteranno sul palco del talent. Grande curiosità quindi per i nuovi artisti che cercheranno di conquistare almeno tre Sì ed essere selezionati per la successiva fase di Bootcamp. La puntata inizierà alle 21:15 di oggi, giovedì 21 settembre. Francesca Michielin è pronta a dirigere la serata dell’Allianz Cloud. Si entra nel vivo della diciassettesima edizione di X Factor.