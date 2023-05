Juventus, ventidue convocati contro il Siviglia: Pogba di nuovo out

Sono ventidue i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani in casa del Siviglia, valevole per la semifinale di ritorno di Europa League. Di seguito l’elenco completo: 1 Szczesny, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostic, 18 Kean, 20 Miretti, 22 Di María, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 32 Paredes, 36 Perin, 42 Barbieri, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli.