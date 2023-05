Highlights Djokovic-Rune 2-6 6-4 2-6: Internazionali BNL d’Italia 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 7

Il video con gli highlights del match tra Novak Djokovic e Holger Rune agli Internazionali BNL d’Italia 2023, vinto da quest’ultimo col punteggio di 6-2 4-6 6-2 in proprio favore. Battuto Nole dopo un incontro dai tanti capovolgimenti di fronte in cui ha prevalso la freschezza psicofisica del danese numero 7 al mondo rispetto all’esperienza del serbo in questi ultimi tempi in fase calante. Andiamo allora a ripercorrere il film della sfida a Roma.