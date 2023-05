Djokovic contro Lahyani: “Perché quest’attesa teatrale tra punteggio in italiano e inglese? Ma stai recitando?” (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Divertente siparietto tra Novak Djokovic e il noto giudice di sedia Lahyani nel corso del match poi perso da Nole contro Rune nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2023 a Roma. Il tennista serbo è nervoso e si lamenta in modo marcato con l’arbitro a causa della sua notoria attesa, quasi istrionica, tra la pronuncia del punteggio nella lingua madre del torneo, in questo caso l’italiano, e la successiva traduzione in inglese: “Qual è il motivo di questa teatralità drammatica nell’attesa tra italiano e inglese per chiamare il punteggio? Stai recitando qui o cosa?”. In alto il video.