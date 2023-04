Juventus-Sporting Lisbona domani in tv: orario, canale e diretta streaming Europa League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Sporting Lisbona, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Continua ad alzarsi il livello delle avversarie dei bianconeri, che dopo Nantes e Friburgo dovranno ora vedersela contro i lusitani dello Sporting, un cliente sempre ostico nelle competizioni europee. Ne sa qualcosa l’Arsenal, che ne ha fatto le spese nel turno precedente. In trasferta però non sono irresistibili, quindi la squadra di Allegri dovrà provare ad ottenere un bel risultato in vista del match di ritorno. La sfida è in programma domani, giovedì 13 aprile alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. Diretta in chiaro su TV8, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn, Sky Go e NOW.