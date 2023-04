Real Madrid-Chelsea, programma e telecronisti Sky e Mediaset andata quarti Champions League

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Real Madrid-Chelsea, andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Tutto pronto allo stadio Bernabeu per questo remake dello scorso anno, anche se l’ordine del doppio confronto è invertito e si parte in casa dei blancos, sicuramente favoriti sui blues in crisi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 12 aprile.

Real Madrid-Chelsea sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani e su Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.