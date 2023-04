Regolamento Real Madrid-Chelsea: come funziona con i gol in trasferta

Il regolamento di Real Madrid-Chelsea, ecco come funziona con i gol in trasferta nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ci siamo, ecco il remake dello scorso anno tra i blancos e i blues, questa volta invertendo l’ordine casa-trasferta. A questo proposito, va ricordato che già dall’anno scorso l’Uefa ha cancellato la regola del gol segnato in trasferta che in caso di parità nell’ambito del doppio confronto andava ad assumere valore doppio. Ciascun gol segnato tra gli spagnoli e gli inglesi, dunque, ha il valore effettivo. In caso di 0-1 al Bernabeu e 1-2 a Stamford Bridge si andrebbe così ai supplementari.