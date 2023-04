Lech-Fiorentina, gol Bonaventura: rimpallo a favore e conclusione dalla distanza (VIDEO)

di Marzia Bosco 46

La Fiorentina piazza il doppio allungo sul Lech al 60esimo: Ikone arriva in area palla al piede e punta l’avversario, tiro e rimpallo favorevole per la conclusione da fuori area di Bonaventura. L’esterno numero 5 non sbaglia dalla distanza e firma l’1-3. Di seguito il video del gol.