MotoGP GP Francia 2023, Bagnaia: “Dobbiamo capire le condizioni. KTM? Lavoro incredibile”

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Francia 2023, ha raccontato le sue sensazioni iniziali in merito alla pista di Le Mans: “Dobbiamo capire le condizioni. Potrebbe piovere. Condizioni difficili, è sempre complicato ma il potenziale della nostra moto è molto alto. Però dobbiamo essere cauti e non commettere errori. Binder e Miller? Ero preparato a vederli così davanti nelle Sprint, ma non per la gara lunga. Le KTM hanno fatto un lavoro incredibile. Pedrosa li ha aiutati, ma entrambi hanno fatto benissimo e possiamo aspettarci di vederli davanti anche qui”.

Sulla simpatia da parte del pubblico paragonata a quella di Max Verstappen in Formula 1: “Per ora non sento meno simpatia, ma è normale che più vinci e più magari, da questo punto di vista, hai dei problemi. Magari metà del pubblico sta con te e l’altra metà contro di te. Ma è normale quando vinci e sei in campione”.